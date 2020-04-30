Регионы ПФО заключили соглашение о совместном использовании коечного фонда для лечения от коронавируса

Аргументы Недели → Общество 13+

30 апреля 2020, 08:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 73online.ru

Фото: соцсети

Соглашение о совместном использовании коечного фонда при ухудшении эпидобстановки заключили несколько губернаторов Приволжского Федерального округа – Ульяновской, Саратовской, Пензенской и Самарской областей, а также главы Чувашии, Мордовии и Татарстана.

Соглашение предусматривает проведение телемедицинских консультаций между больницами разных субъектов и возможность принимать пациентов из других регионов. Кроме этого, предусматривается выезд бригад скорой помощи за пределы своего субъекта федерации.

Региональные власти и министерства здравоохранения договорились обмениваться информацией, проводить консультации, а также помогать друг другу с обеспечением медоборудованием и средствами индивидуальной защиты.

«Если житель, к примеру, Ульяновской области в одном из приволжских регионов заболеет COVID-19, ему там окажут медицинскую помощь. И наоборот. Оплата в таких случаях производится через межбюджетные трансферты через ТФОМС», – пояснили в Минздраве Ульяновской области.

Ранее ученые назвали самые опасные сопутствующие коронавирусу заболевания.