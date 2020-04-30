Спортивный журналист заразился коронавирусом в Смоленской области

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30 апреля 2020, 07:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: smolensk-i.ru

Фото: Pixabay

Сотрудник «Спорт-Экспресса» Кирилл Бурдаков попал в инфекционный госпиталь Смоленска с коронавирусной инфекцией.

В конце марта, когда коллектив издания перевели на удаленный режим работы, Кирилл решил навестить своих родителей, живущих в 80 км от Смоленска.

Журналист предположил, что мог заразиться либо в Москве, либо от отца, у которого симптомы зафиксировали позже. Первый тест не показал наличия COVID-19, но Кирилла госпитализировали, диагностировав ОРЗ и ринофаринготрахеит средней степени.

После выписки Кирилл прошел КТ легких в частной клинике, где у него выявили двустороннюю пневмонию и снова госпитализировали. Второй тест на коронавирус оказался уже положительным.

Сейчас в больнице находится не только журналист, но и его родители. Сестра Бурдакова ждет результатов теста на COVID-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России коронавирусом болеет практически одинаковое количество мужчин и женщин.