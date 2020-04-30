Равные богам

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30 апреля 2020, 09:18 [ «Аргументы Недели», Александр Григорьев ]

Минобрнауки, фото: соцсети

У российского спецназа есть негласный, но признанный девиз: «Выше нас только звезды». Но они его заслужили. Нередко ценой своей жизни, защищая нас. У только что пришедшего на должность начальника департамента информационной политики Минобрнауки Глеба Федорова свой девиз: «Круче меня нет никого».

Каемся, редакция «АН» к своему стыду и не знала, что в Миннауке есть целый департамент информационной политики! Не предполагала, что с апреля месяца его возглавил великий человек из «Russia Beyond» (как написано на личной страничке в в Фейсбуке) Глеб Федоров. Боже, как нам стыдно!

Поэтому в силу своего незнания и старомодности подготовила журналистский запрос за подписью генерального директора на имя начальника пресс-службы (с совершенно другими внешними данными, да и именем) с просьбой дать официальный комментарий по нескольким статьям, связанным с деятельностью министерства. Статьи, не скроем, были критические.

Собственно говоря, простая работа в жанре: «Газета выступила. Что сделано?». Возможно, начальник целого департамента информационной политики и не помнит, но была такая рубрика в советских СМИ. Чертовски популярная. Можно, конечно, выложить и сам запрос, и сам «его величества Ответ», но суть не в них. Суть в том, что по закону о СМИ издание вправе задавать любые вопросы и ему обязаны ответить по сути в течении 7 рабочих дней.

Вот нам господин Федоров и ответил (хотя как его мы об этом и не просили!).

«Во первых» строках своего письма молодой человек «указал» (да, да именно этот глагол) «генеральному директору издания Аргументы недели», что «факты, указанные в их статьях, не вполне соответствуют действительности, а зачастую серьезно искажают реальное положение дел». Видимо, есть разница в формулировках «не вполне соответствуют действительности» и «искажают реальное положение дел». Если бы пока не очень уважаемый директор департамента потрудился бы немного и привел примеры где «не вполне», а где «искажают», мы бы тоже прониклись этими замечательными знаниями! Но, увы.

Далее бывший работник «Russia Beyond» (кто-нибудь в России знает что это?) провел анализ публикаций и выяснил, «что цель их состоит не в том, чтобы разобраться в реальной сути проблем, но лишь спровоцировать волну читательских эмоций. Хотим указать Вам на недопустимость таких методов работы с информацией». Оцените знатоки могучего и великого русского языка: как гордо о себе во множественном числе «мы хотим» и повелительном наклонении «указать» пишет аж целый начальник аж целого департамента. Так писали когда-то русские цари: «Мы, божьей милостью»! Правда, многие из них плохо закончили.

В заключении сей юноша отметил, что проблемы, которые поднимает «АН», «глубоко беспокоят лично министра». И через несколько строк добавляет: «мы в настоящий момент не видим смысла в задаваемых Вами вопросах. Так как информация, изложенная Вами в указанных статьях, не соответствует действительности, не соответствуют ей и выводы, к которым приходят авторы. Именно поэтому Ваше издание, при всем уважении к его создателям и авторам, не может рассчитывать на то, чтобы государственные органы РФ действовали в согласии с Вашими рекомендациями».

Признаемся, мы несколько заблудились в трех соснах логики Федорова: «проблемы глубоко беспокоят лично министра», но «информация», на основании которой «АН» поднимает эти «проблемы, которые глубоко беспокоят лично министра» «не соответствует действительности». То есть, уважаемый Валерий Николаевич Фальков беспокоится о неверной информации? Признанный юрист, ректор крупного ВУЗа, министр Российской Федерации в интерпретации г-на Федорова не в состоянии отделить мух от котлет, а зерна от плевел? Высокого же мнения начальник департамента о своем работодателе!

А уж «пёрл» «мы в настоящий момент не видим смысла в задаваемых Вами вопросах» (вновь замечательное «Мы») вообще достоин увольнения молодого человека с государственной службы. Так как вопросы, задаваемые в материалах «АН» касались угроз национальной безопасности страны.

И министр Валерий Фальков, в отличии от начальника департамента, уверены, это прекрасно понимает. К сожалению, в отличии от преподавателя пресловутого НИУ ВШЭ, по какой-то нелепой случайности взобравшегося на невысокую карьерную горку.