В Санкт-Петербурге продлили ограничительные меры из-за COVID-19

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Врач 52-й клинической больницы Москвы: «Пациенты, которые попадают на аппараты ИВЛ, ведут себя безобразно»
Обращение студентов исторического факультета МГУ в связи с обвинениями в сторону профессора Дмитрия Функа
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29 апреля 2020, 22:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Врач 52-й клинической больницы Москвы: «Пациенты, которые попадают на аппараты ИВЛ, ведут себя безобразно»
Обращение студентов исторического факультета МГУ в связи с обвинениями в сторону профессора Дмитрия Функа
Алексей Надёжин
Виктор Мартынюк
Ульяна Меньшикова
Елена Середа
Олег Фочкин
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