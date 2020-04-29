В Санкт-Петербурге продлили ограничительные меры из-за COVID-19

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29 апреля 2020, 22:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Санкт-Петербург, pixabay.com

В Санкт-Петербурге ограничительные меры, введенные ранее из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, продлили до 12 мая. Об этом сообщили вечером в среду в городском правительстве.

Известно также, что губернатор города Александр Беглов подписал постановление, согласно которому гражданам России, иностранцам и лицам без гражданства рекомендуется вне дома использовать медицинские маски , респираторы или текстильные изделия, заменяющие их, которые позволяют обеспечить защиту органов дыхания. Сообщается, что дистанционное обучение в школах и учреждениях среднего профессионального образования будет продлено в Санкт-Петербурге до 22 мая.