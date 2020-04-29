Скончался физик - теоретик Роберт Мэй

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29 апреля 2020, 22:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

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Стало известно, что 28 апреля скончался один из основоположников математической теории хаоса, работавший в Великобритании австралийский ученый Роберт Мэй. Ему было 84 года.

Мэй начал научную карьеру как физик-теоретик. Но, в 70-х специалист увлекся экологией. Мужчина работал над проблемами устойчивости экосистем, сформулировал теорему стабильности вместе с американским физиком, лауреатом Нобелевской премии Юджином Вигнером. А в последние годы жизни он применял этот подход в исследованиях по экономике.

Ранее заведующий московской подстанцией скорой помощи № 11 скончался в клинике.