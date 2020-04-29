Заведующий подстанцией скорой помощи умер в больнице в Коммунарке

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29 апреля 2020, 21:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН-ТВ

pixabay.com, скорая помощь

Заведующий московской подстанцией скорой помощи № 11 скончался в клинике. Сергей Першин был госпитализирован в больницу в Коммунарке несколько дней назад с подозрением на коронавирус.

Состояние мужчины было тяжелым, и врачи подключили его к аппарату ИВЛ. Лечение Першина осложнялось хроническим заболеванием, у него был сахарный диабет.

В сети появился список имён медиков, которые заразились коронавирусом и скончались. "Список памяти" составлен с целью сохранить память о врачах, которые пожертвовали жизнями, спасая жизни пациентов с COVID-19.