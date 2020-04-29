Бизнес в Латвии: как иностранцы зарабатывают на латвийцах

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29 апреля 2020, 21:35 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Мартин Гаусс, председатель правления латвийской национальной авиакомпании AirBaltic, фото: соцсети

Кому безоговорочно хорошо живется в Латвии? Уж точно, что не всем латвийцам. Особенно, когда коронавирус «оставил» большинство без работы. Хорошо чувствуют себя не в своей стране… иностранцы! Они и зарабатывают миллионы и, кстати, ни слова не говорят на латышском!

Пример? Пожалуйста! Иностранец Мартин Гаусс. Председатель правления латвийской национальной авиакомпании AirBaltic.

Видимо, 2019 год был «печальным» для иностранца-главы латвийской авиакомпании г-на Гаусса: он заработал 1, 181 млн евро, что на 9, 3% меньше по сравнению с предыдущим годом. Об этом свидетельствует годовая декларация, поданная в Службу госдоходов.

Какую зарплату «положило» правительство Латвии иностранцу Гауссу?

Размер его годовой зарплаты в латвийской национальной компании составил 559 962 евро. Но это малая часть доходов! Другие «подношения» от авиакомпании составили 620 869 евро.

Интересен такой факт! Намедни г-н Гаусс заявил, что в условиях текущего кризиса полностью отказывается от своей зарплаты, чтобы поддержать усилия предприятия по преодолению ЧС.

Очередной дешевый трюк иностранца Гаусса! Можно и зарплатой «пожертвовать» на месяц если она не столь «высокая», чем остальные «подношения».

Смотрим дальше… Что же имеет г-н Гаусс? Что он сумел приобрести за время работы в Латвии?

«Мистеру», «сэру», «господину» иностранцу принадлежат три объекта недвижимости: по одному в Германии, Австрии и Италии. Естественно, и в Риге! Да, имеется объект недвижимости и в Латвии.

Есть зарегистрированные в Германии акции на сумму 25 тыс. евро.

Что еще?

Автомобили! В пользовании г-на Гаусса находятся два автомобиля Tesla, 2017 и 2019 года выпуска, а также автомобиль Audi Q5 2019 года выпуска.

А сколько стоит автомобиль Tesla?

В Латвии нет представительства данной автокомпании. Стоит предположить, что «барин-иностранец» Гаусс «прикупил» себе данный автомобиль, допустим, в Германии. Стоимость «машинки» за 2019 год (с пробегом 20 000) стоит 58 000 евро!

Далее… В прошлом году г-н Гаусс совершил девять сделок, сумма каждой из которых превышала 20 размеров минимальной зарплаты, общая сумма этих сделок составила 164 710 евро. В том числе он сделал и пять покупок на сумму 73 210 евро.

Есть и г-на Гаусса два кредита на сумму 412 000 евро. Но есть и финансы в 12 банках!!!! Сумма составляет 792 000 евро, что на 142 тыс евро больше, чем в 2018 году.

Все бы ничего, но латвийская национальная компания в долгах как в шелках: чистый долг на сентябрь 2019 года составил 640, 032 млн евро, что в 2, 6 раза больше, чем годом ранее. Но зато счета г-на Гаусса увеличиваются!

Более того, латвийская авиакомпания взяла в долг облигациями на 200 миллионов евро в 2019 году.

И пользуясь ЧС авиакомпания попросила у государства более 150 миллионов евро на поддержание «своих штанов». Ответ будет (уже есть) положительный!

Что сие значит?

Только то, что после снятия ЧС наступит «стрижка» латвийцев. Жители Латвии будут «выплачивать» кредиты авиакомпании из своих налогов и т.д. Затяните потуже пояса, господа латвийцы! Вы должны славно «поработать» на сладкую жизнь г-на Гаусса и иже с ним!

В ближайшем номере «АН» читайте об афере латвийской национальной компании… Как AirBaltic открыл фирму-однодневку на Кипре и выпускал «акции мимо кассы». Разумеется, с официальным подтверждением.

Еще момент… Латвийская национальная авиакомпания судорожно ищет инвесторов… Интересно, а тем, кто хочет вложиться в «долговую» компанию будет интересно о большой афере маленького государства? Ведь издание наше выходит на шести языках! И если г-н Гаусс ничего не понимает на русском и на латышском, то на английском и немецком он поймет. А с китайского, французского, испанского ему переведут грамотные люди…