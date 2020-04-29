Пушков прокомментировал новость о выходе Подмосковья на плато эпидемии COVID-19

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в среду, 29 апреля, прокомментировал сообщения о выходе Подмосковья на плато распространения коронавирусной инфекции.

По словам Пушкова, выход Московской области на плато является результатом серьезно воспринятой гражданами самоизоляции, а также успешного выявления заболевания. Сенатор убежден, что это хорошее предзнаменование для всей России.

"Будем надеяться на короткое плато и скорый спад", – подчеркнул Алексей Пушков.