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Пушков прокомментировал новость о выходе Подмосковья на плато эпидемии COVID-19

, 21:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

Пушков прокомментировал новость о выходе Подмосковья на плато эпидемии COVID-19
сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в среду, 29 апреля, прокомментировал сообщения о выходе Подмосковья на плато распространения коронавирусной инфекции.
 
По словам Пушкова, выход Московской области на плато является результатом серьезно воспринятой гражданами самоизоляции, а также успешного выявления заболевания. Сенатор убежден, что это хорошее предзнаменование для всей России.
 
"Будем надеяться на короткое плато и скорый спад", – подчеркнул Алексей Пушков.
 
Ранее сегодня губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион вышел на плато по количеству случаев заражения коронавирусом нового типа.
 
ЕТ

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