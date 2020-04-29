Константин Малофеев рассказал о нехарактерном протекании у него коронавируса

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29 апреля 2020, 21:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Царьград

Pravda Komsomolskaya/Russian Look, Малофеев

Учредитель телеканала "Царьград" Константин Малофеев сообщил, что у него оказался положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. При этом симптоматика заболевания была нехарактерной для COVID-19.

У Малофеева не было ни температуры, ни кашля, а о болезни он узнал после сданного, на всякий случай, на дому теста. "У меня не было ничего, кроме слабости. Очень болела спина - верхний плечевой пояс, это связано с лёгкими. В таком состоянии я пролежал дня три, потом начал вставать и посчитал, что выздоравливаю", - рассказал в эфире телеканала Константин. Он добавил, что для больного COVID-19 "чувствует себя неплохо".

Ранее стало известно, что Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США внесли 6 новых позиций в перечень симптомов коронавируса.