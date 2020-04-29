В Подмосковье на майские праздники усилят контроль за соблюдением самоизоляции

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29 апреля 2020, 20:59 [ «Аргументы Недели» ]

Kremlin Pool/Global Look Press, Андрей Воробьев

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал штрафовать всех, кто нарушит режим самоизоляции ради того, чтобы "собраться на шашлыки". Он призвал всех, особенно молодых, "думать головой".

В период майских праздников руководство Московской области усилит полицейские патрули для контроля режима самоизоляции. По словам Воробьева, правоохранители будут штрафовать всех нарушителей без исключения. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1".

Для жителей Подмосковья ограничительные меры в связи с пандемией COVID-19 продлены до 11 мая включительно.

Андрей Воробьев заявил, что Московская область к настоящему моменту вышла на плато по количеству случаев заражения коронавирусом нового типа.