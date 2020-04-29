Почему некоторые страны справляются с пандемией лучше

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29 апреля 2020, 20:14 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Новая Газета

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Советник генерального директора Фонда международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин и директор по внешним коммуникациям Фонда международного медицинского кластера Фаина Филина подготовили доклад, в котором объяснили, почему некоторые страны сумели взять ситуацию под контроль, а в некоторых развернулась настоящая катастрофа.

Пока вакцину от коронавируса не изобрели, единственное, что может помочь справиться с пандемией – это карантинные меры разной степени жесткости. Эксперты выделили несколько ключевых решений, позволивших странам эффективно справляться с COVID-19 и не перегружать системы здравоохранения. Для этого они проанализировали ситуацию в разных странах и городах: Китай, Германия (Берлин и Мюнхен), Швеция (Стокгольм), Корея (Сеул), Великобритания (Лондон), США (Нью-Йорк).

Раннее принятие карантинных мер

Строгий карантин был введен только в Китае, но именно благодаря ему страна с огромным населением, в которой первой вспыхнула эпидемия, смогла ограничить число зараженных до 5,85 человека на 100 тыс. населения. В Великобритании, где карантинные меры были введены относительно поздно, это число в 35 раз больше, в Испании — в 81. Самая странная страна в этом плане – Швеция, которая решила бороться с пандемией своими методами. Они не стали закрывать никакие общественные места, работают даже рестораны, при этом власти утверждают, что все под контролем. Однако о результатах такого бездействия пока говорить рано.

Контроль нахождения на карантине (в самоизоляции) и ответственность за его нарушение

Коварство коронаируса заключается в большом количестве бессимптомных носителей. То есть даже если вы не испытываете никаких симптомов заболевания, вы можете быть заразны и передадите инфекцию другим людям. Важно учитывать уровень самосознательности, свойственный жителям определенных стран. Например, те же шведы всегда ведут себя очень дисциплинированно и соблюдают социальную дистанцию.

В США: если человек нарушил обязательную самоизоляцию и заразил других, ему грозит штраф в размере 100 тысяч долларов или год в тюрьме. В случае летального исхода — штраф в 250 тысяч долларов или год тюремного заключения. Для юридических лиц — 200 и 500 тысяч долларов соответственно.

В Испании: сумма штрафов варьируется от 600 до 10,4 тысячи евро — для граждан и до 600 тысяч евро — для предприятий.

В Италии: штраф варьируется от 400 до 3000 евро. Самое суровое наказание — от 1 до 12 лет тюрьмы — грозит тем, кому был поставлен диагноз «коронавирус», и кто, не вылечившись, был пойман вне дома.

Во Франции: нарушение карантина впервые обойдется в 135 евро, повторное — в 200 евро, систематический отказ от правил — арест до шести месяцев и штраф в размере 3,7 тысячи евро.

В Великобритании: штраф за нарушение карантина составляет 60 фунтов (около 75 долларов США), за повторное нарушение — 120 фунтов и далее удваивается за каждое следующее нарушение. Эти цифры сопоставимы со штрафами в России.

В Китае: для тех, кто знает о своем диагнозе и продолжает посещать общественные места, предусмотрена смертная казнь.

Стратегическое планирование и трансформация медицинской сети

К этому пункту относится выделение отдельных центров для приема больных COVID-19, перепрофилирование больниц, развертывание нескольких уровней «обороны» от инфекции. В США, где пандемия развивалась стремительно и масштабно, большинство госпиталей частные и не зависят друг от друга, а каждое учреждение заботится о своих запасах. Крупнейшие центры получают необходимые индивидуальные средства защиты и технику, а небольшие клиники не могут себе этого позволить и закрываются. Это делает проблему доступа населения к медицине в таких странах еще более острой. А в Германии успешно работает централизованная система здравоохранения. Например, в кризисные ситуации все ИВЛ переходят в пользование государства, и если в аппарате нуждается пациент у скорой в отдалении от Берлина или Мюнхена, фельдшер может в единой справочной посмотреть, как быстрее доставить этого пациента до аппарата ИВЛ. Успех Германии, считают эксперты, во многом определялся наличием специального плана на случай эпидемии. Впервые в истории Германии были применены законы о чрезвычайном положении, принятые еще 24 июня 1968 года.

Достаточное количество средств индивидуальной защиты (СИЗ), особенно для врачей

Заболевание врачей и медсестер грозит не только увеличением числа зараженных, но и перегрузкой системы здравоохранения – заболевшие работники не смогут оказывать медицинскую помощь и будут вынуждены уйти на карантин.Недостаток средств индивидуальной защиты отмечается в США и Италии – странах, где уровень заражения крайне высок.

Достаточное количество ИВЛ и другого медицинского оборудования

В США и Италии существует недостаток ИВЛ, и врачи вынуждены решать, кому они будут спасать жизнь, а кого оставят без нужной помощи. Германии, например, благодаря централизованной системе, удается проходить пандемию относительно спокойно.

Создание централизованных каналов информирования граждан

При получении недостаточной или неправильной информации из СМИ люди склонны поддаваться панике и скупать те же СИЗ, создавая дефицит необходимых товаров. Принципов создания централизованных каналов информирования граждан придерживаются во многих странах, включая Германию, Южную Корею и, конечно, Китай.

Соблюдение мер гигиены

Во Франции особое внимание уделяется соблюдению правил гигиены, созданы жесткие протоколы использования СИЗ, которым врачи следуют. Население Южной Кореи активно продвигает правила эффективного мытья рук и использует санитайзеры рядом с входом в магазины. В Германии сейчас уже вводят послабления по карантинным мерам, однако ввели обязательный масочный режим в транспорте и общественных местах.

Своевременное развертывание широкого тестирования и выявление контактов зараженного

Южная Корея одной из первых начала проводить массовое тестирование. Страна долгое время занимала второе место в мире по количеству заболевших, но темп распространения вируса был снижен настолько, что сегодня там уровень заболеваемости снизился до 20,7 случая на 100 тыс. населения, а в Сеуле вовсе составляет 0,6 случая на 100 тыс. населения. В Южной Корее очень подробно отслеживались цепочки граждан, контактировавших с зараженными. В Германии тест для выявления коронавируса начали разрабатывать еще до того, как в стране появились первые зараженные и появился он в стране в январе. Сейчас страна занимает третье место (после России и США) по количеству проведенных тестов (проведено более 1,3 млн). Врачи проходят регулярное тестирование на коронавирус.

Что касается России, а в частности Москвы, то мы имеем все шансы на относительно благоприятный исход пандемии, считают эксперты. Москва старается учесть лучший мировой опыт: в городе своевременно были введены карантинные меры, система цифровых пропусков, разработаны планы поощрения врачей, работающих с коронавирусом. В рекордно сжатые сроки, буквально за месяц, в Москве был построен новый крупный инфекционный комплекс на 800 коек с 770 аппаратами ИВЛ. Также происходит перепрофилирование ряда больниц, создание и расширение отделений ОРИТ в больницах экстренного профиля.

ВОЗ признает, что Россия неплохо справляется с пандемией. Число случаев заболевания коронавирусом в России пока растет, но этот рост идет без всплеска, не по вертикали. По оценке экспертов, российская система здравоохранения справляется с пандемией и в состоянии обеспечить лечение тяжелых случаев, когда больные занимают койки в реанимации в течение нескольких недель.