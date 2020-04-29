У 16 сотрудников RT тесты на антитела к COVID-19 показали наличие коронавируса нового типа

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29 апреля 2020, 19:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

анализ крови, pixabay.com

В среду, 29 апреля, стали известны результаты первых тестов на антитела к COVID-19, которые ранее были проведены на телеканале RT. В вышеуказанном исследовании участвовали 162 сотрудника.

Согласно последней информации, у 16 сотрудников RT тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Уточняется, что 13 из них имеют антитела IgM – это говорит о том, что обследуемые, вероятно, заболели недавно. Таким людям необходимо соблюдать изоляцию и находиться под наблюдением специалистов. Еще у трех человек зафиксировали антитела обоих классов – IgM и IgG, что свидетельствует об активной стадии болезни.

Подчеркивается, что у остальных сотрудников RT, проходивших тестирование, отсутствуют антитела обоих классов, вследствие чего можно сделать вывод, что они не болели коронавирусом нового типа.

Отмечается, что телеканал RT стал первой компанией в России, которая проводит для своих сотрудников скрининг-тесты на антитела к COVID-19.