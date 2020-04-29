Собянин рассказал о диагностике COVID-19 с помощью искусственного интеллекта

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29 апреля 2020, 17:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел работу Московского референс-центра лучевой диагностики, где запускают систему «компьютерного зрения» на основе технологии искусственного интеллекта для распознавания признаков коронавируса на КТ-снимках легких.

«Сегодня мы запускаем еще один важнейший сервис на базе этого центра. Это «компьютерное зрение» с помощью технологии искусственного интеллекта. Запускается экспертное заключение по снимкам КТ на коронавирус», - сказал Сергей Собянин.

Сергей Собянин добавил, что данная технология представляет важность не только для Москвы, но и для страны, и всего мира. «Такой объем данных, правильно размеченных и доведенных до исследователей, - таких баз, наверное, не так много в мире», - отметил мэр.

По его словам, в референс-центре ведется важнейшая работа. «Здесь отрабатываются, проводятся консультации, экспертные заключения, и это важнейшая работа. Она дает колоссальные результаты. Для примера: сегодня ПЦР-лабораториями выявлено 2 тыс. 220 заболеваний COVID, и параллельно 2,5 тыс. пневмоний с подозрением на COVID выявлено за счет работы поликлиник, компьютерных технологий единого радиологического центра. И исходя из того, какие результаты обнаружены при КТ-исследовании, идет и маршрутизация пациентов», - сказал мэр.

Также Собянин заявил о том, что, по его мнению, возможности городских поликлиник по КТ-обследованию исчерпаны, так поток пациентов достаточно велик, и рассматривается возможность включения в работу частных поликлиник. «Мы профилактируем, делаем скрининг в большом объеме, и нам увеличивать объемы - для этого, возможно, придется подключать и частные клиники, имеющие КТ», - сказал он.

Как доложил мэру директор Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий Сергей Морозов, к сервису подключено уже 12 компаний. «Взаимодействие идет с 12 компаниями, в том числе три компании включены в онлайн-работу. И сейчас все врачи во всех поликлиниках имеют доступ к этому сервису. Мы посчитали предварительную точность этих алгоритмов. Она составляет более 90%», - рассказал Сергей Морозов.

Сергей Морозов отметил, что обработка данных занимает не больше пяти минут, с учетом сопутствующий действий - около 30 минут. «Но я думаю, будет и быстрее отрабатываться», - отметил он.

Кроме того, он сообщил, что было проведено более 3,8 тыс. тестов алгоритмов «компьютерного зрения» для распознавания признаков коронавирусной пневмонии на КТ-снимках легких.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэрии, в январе-апреле 2020 года врачи референс-центра провели тестирование алгоритмов «компьютерного зрения» для распознавания признаков коронавирусной пневмонии на КТ-снимках легких, действующего на основе технологий искусственного интеллекта. С сегодняшнего дня «компьютерное зрение» и искусственный интеллект будут применяться в работе врачей-рентгенологов, которые проводят КТ-диагностику коронавирусной пневмонии. При загрузке КТ-снимков на свой рабочий компьютер врачи могут видеть предварительное заключение, выполненное искусственным интеллектом. Но окончательный диагноз ставит врач.