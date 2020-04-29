Легойда прокомментировал запрет Кураева в священнослужении

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29 апреля 2020, 16:50 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал решение патриарха Кирилла временно запретить протодиакону Андрею Кураеву вести службы.

В РПЦ заявили, что протодиакон Андрей Кураев был запрещен в служении решением патриарха Кирилла в связи с тем, что Кураев оскорбил память скончавшегося от коронавируса настоятеля Елоховского собора Александра Агейкина. На решение повлияли и «предыдущие деяния, относительно которых поступали жалобы», - отметил патриарх.

Легойда назвал такой шаг оправданным, как с точки зрения формальностей, так и морали. «По закону. И по совести», - написал Легойда в соцсети.

Кураев не придает большого значения решению патриарха. «Честно говоря, настоящее печальное событие сегодняшнего дня – это не мелочи моей жизни, а то, что скончался замечательный священник отец Георгий Бреев. Замечательный пастырь, человек, который когда-то давал мне рекомендацию в семинарию. Вот это вот гораздо печальнее», - сказал он.