«Церковные войны»: Патриарх Кирилл запретил протодиакону Андрею Кураеву проводить богослужения из-за оскорбительных высказываний

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29 апреля 2020, 16:21 [ «Аргументы Недели», Ирина Брайнина, Обозреватель отдела Общество ]

Патриарх Кирилл запретил протодиакону Андрею Кураеву проводить богослужения. Поводом стали слова Кураева о бывшем настоятеле Елоховского собора Александре Агейкине, который умер на прошлой неделе от коронавируса.

«В связи с публичным оскорблением Вами памяти Александра Агейкина, невзирая на скорбь его жены и детей, в день его кончины, что характеризует это деяние не только как безнравственное, но и как особенно циничное, а также учитывая Ваши предыдущие деяния, относительно которых поступали жалобы на мое имя, Вы запрещаетесь в священнослужении до принятия решения епархиальным церковным судом», - говорится в указе патриарха.

После смерти Агейкина Кураев в своём ЖЖ написал буквально следующее: «Первая смерть среди московских клириков. В больнице в Лапино умер протоиерей Александр Агейкин, настоятель Елоховского кафедрального собора.. В моей памяти сей недопротопресвитер останется как тупой карьерист, сделавший карьеру в сфере вип-сервиса».

Вот этого «тупого карьериста» и не простили Кураеву, хотя он сам, похоже, не сильно удивился случившемуся. «Да, уже узнал. Я сейчас везу замечательного плюшевого медвежонка своим внучкам и это для меня гораздо более актуальнее и важнее», - ответил он на вопрос радиостанции «Говорит Москва».

В недавнем интервью «МК» Кураев раскритиковал действия РПЦ в период пандемии коронавируса: «Печально, что период хвастовства в нашей среде растянулся на два месяца. Суеверия во время эпидемий опасны. При первом известии о грядущем море нужно было сразу закрываться, включать голову, осознавать ответственность за жизнь не только свою, но и паломников». Кроме того, он добавил: «А ведь я обращал внимание семинаристов, что эпидемия освободит много мест».

На самом деле противостояние патриарха Кирилла и Андрея Кураева началось давно, и о причинах рассказывал сам опальный слященнослущитель, когда только начал бороться с геями в рясе.