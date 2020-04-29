В Крыму можно сходить в лес за 5 тыс руб

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29 апреля 2020, 16:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Пикник в лесу, фото: соцсети

Андрей РЮМШИН озвучил правила посещения лесных массивов на ближайший – майский – период.

Министр сельского хозяйства Крыма предупредил: «В связи с введением в республике режима самоизоляции, граждане не должны посещать леса. Напомню, что за невыполнение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима виновное лицо привлекается к ответственности в виде административного штрафа. Размер штрафа для гражданина – от 4 до 5 тысяч рублей, для должностного лица – от 20 до 40 тысяч рублей, для юридического лица – от 300 до 500 тысяч рублей».

Так же Андрей РЮМШИН предупредил, что «139 инспекторов осуществляют федеральный лесной надзор, 55 человек лесопожарных формирований, 37 государственных инспекторов охотничьего надзора. Еще раз обращаюсь ко всем жителям Крыма, в связи с пожароопасным периодом, прошу воздержаться от посещения лесов в республике».