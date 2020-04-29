«Нас сгоняют под страхом задолженности», что кроется за рапортом Оперштаба о студентах-медиках, которые будут работать в больницах

Аргументы Недели → Общество 13+

29 апреля 2020, 17:17 [ «Аргументы Недели» ]

Буквально сегодня Оперштаб заявил, что студенты-медики будут получать более 100 тысяч рублей за работу в коронавирусных больницах Москвы. Медучреждения столицы готовы принимать на работу и практику студентов медвузов.

Помимо достойной зарплаты они будут обеспечены бесплатным питанием и всеми необходимыми средствами защиты. Но в Минздраве решили все упростить. Приказом министерства обучающихся со всей страны поголовно обязали не только заключить трудовые договоры с больницами, но и давать добровольное согласие на прохождение практики.

«Нас сгоняют под страхом задолженности», - цитирует учащихся издание «Readovka» и публикует фото приказа министерства.