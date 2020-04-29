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В Ульяновской области количество людей, зараженных коронавирусом, составляет 406 человек

, 16:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Ульяновской области количество людей, зараженных коронавирусом, составляет 406 человек
pixabay.com

Известно, что в Ульяновской области число заразившихся коронавирусом нового типа выросло до 406. Об этом сообщает «РИА-Новости»  со ссылкой на региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

«По оперативным данным, на 29 апреля в регионе подтверждено 406 случаев заболевания коронавирусом", - говорится в сообщении.

В регионе за минувшие сутки COVID заразились 27 пациентов. В области также увеличилось число выздоровевших -  с 15 до 22 человек.

Ранее в Ивановской области количество случаев заражения коронавирусом за сутки выросло на 31. 

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