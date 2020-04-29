Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Ивановской области количество случаев заражения коронавирусом достигло 327

, 15:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Ивановской области количество случаев заражения коронавирусом достигло 327
анализ крови, pixabay.com
В Ивановской области количество случаев заражения коронавирусом нового типа за минувшие сутки выросло на 31. Согласно последней информации областного правительства, общее число заболевших достигло 327.
 
К настоящему моменту вылечились 79 пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". Скончались три человека с COVID-19.
 
С конца января под наблюдением врачей по коронавирусу нового типа находились 7 695 человек, за прошедшие 24 часа под наблюдение были взяты 535 человек. После двухнедельного карантина домой отправились 5 380 человек, за сутки – 152 гражданина. Под наблюдением в настоящий момент остаются 2 315 человек.
ЕТ

Здоровье

Учёные нашли «чудо-средство» от коронавируса

Учёные нашли «чудо-средство» от коронавируса

Группа британских ученых заявила о новом эффективном средстве против коронавируса нового типа. Эксперты провели ряд исследований и пришли к выводу, что противовирусный назальный спрей помогает лечить инфекции, достигающие легкие.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью