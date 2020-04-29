«Даже Бузова не такое дно», новый клип Тимати и Лепса «про обнуление» получает тысячи дизлайков

Аргументы Недели → Общество 13+

29 апреля 2020, 15:13 [ «Аргументы Недели» ]

Кажется, рэпер Тимати решил, что чем хуже – тем лучше, и если уж начал «ваять» клипы, за которые получил прозвище "подстилка власти", то и надо продолжать в том же духе.

После клипа «Москва», который набрал миллион дизлайков и за который Гуф просил у поклонников прощения, настала очередь позориться и Лепсу. Теперь Тимати и Лепс рекламируют «обнуление» президентских сроков Путина. По сюжету клипа Тимати получает награду, к которой шёл 20 лет, а Лепс его спрашивает: «А мог бы ты начать все с нуля?». Тимати отвечает, что легко, но все оказывается не так просто. Клип уже собрал 83 тысячи дизлайков, а комментарии, по крайней мере те, которые мы можем опубликовать, говорят сами за себя:

«Не хожу на митинги

Не втираю дичь

С каждой новой песней

Хочу я дна достичь»

«Не хожу на митинги Не втираю дичь С каждой новой песней Хочу я дна достичь»

«Даже Бузову слушать не так зашкварно, чем это продажное нечто, в очередной раз отрабатывающее госзаказ», «Ну Гуф уже извинился, подождем, когда Лепс запишет видео про то, что его обманули и он залетел на чистом энтузиазме», «Требуем фит с Соловьевым, хорошо поёте, ребята», «Тимати красавчик каждый раз дно пробивает, думаешь хуже уже не зашкварится, но нет – получается», - пишут пользователи Сети.