В Псковской области скончались еще два жителя с COVID-19

В Псковской области скончались еще два пациента с коронавирусом нового типа. Известно, что в настоящее время в регионе 149 подтвержденных случаев заболевания
Губернатор области Михаил Ведерников уточнил: у скончавшихся жителей COVID-19 не был основным заболеванием, непосредственной причиной смерти стали болезни сердца и инсульты. Коронавирусная инфекция была лишь сопутствующим диагнозом.
Сообщается: всего в регионе от коронавируса уже выздоровело 15 пациентов, умерло 11 жителей.
Ранее в Ставропольском крае за последние сутки выявлено 28 новых случаев COVID-19, еще один человек умер.