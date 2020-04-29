В Псковской области скончались еще два жителя с COVID-19

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29 апреля 2020, 15:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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В Псковской области скончались еще два пациента с коронавирусом нового типа. Известно, что в настоящее время в регионе 149 подтвержденных случаев заболевания

Губернатор области Михаил Ведерников уточнил: у скончавшихся жителей COVID-19 не был основным заболеванием, непосредственной причиной смерти стали болезни сердца и инсульты. Коронавирусная инфекция была лишь сопутствующим диагнозом.

Сообщается: всего в регионе от коронавируса уже выздоровело 15 пациентов, умерло 11 жителей.

Ранее в Ставропольском крае за последние сутки выявлено 28 новых случаев COVID-19, еще один человек умер.