На Ставрополье скончался еще один заразившийся коронавирусом

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29 апреля 2020, 12:47 [ «Аргументы Недели» ]

Больничная ковид-палата. Фото: Инстаграм губернатора Ставропольского края

В Ставропольском крае за последние сутки выявлено 28 новых случаев коронавируса, еще один человек умер. Об этом губернатор Владимир Владимиров сообщил в своем Инстаграм.

«Болезнь опасна. Но ее распространение сдерживается, не приобретает массового, взрывного характера. Сегодня каждый может повлиять на приближение того дня, когда вирус отступит. А сделать это мы можем только сообща», – заявил губернатор.

За время пандемии в Ставропольском крае зарегистрировано 519 случаев заболевания, в том числе у 48 детей. В тяжелом состоянии находятся 16 человек. Коронавирус унес жизни 10 человек.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Ставропольского края ушел в отставку.