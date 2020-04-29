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Песков: После пандемии расширенные полномочия субъектов РФ будут не нужны

, 14:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Песков: После пандемии расширенные полномочия субъектов РФ будут не нужны
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Регионы до 12 мая должны разработать план снятия ограничений по коронавирусу, в каждом субъекте «ведется работа в авральном режиме». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также отметил, что в настоящее время за главами регионов, как отметил накануне президент, сохраняются дополнительные полномочия, но после того, как угроза отступит, расширенные полномочия субъектов РФ будут не нужны.

Песков также уточнил, что одни регионы в меньшей степени сталкиваются с угрозой, а другие – больше подвержены эпидемиологической опасности. По его словам, сейчас «динамика такова, что более интенсивный рост инфицированных, количества инфицированных наблюдается именно в регионах России, а не в Москве».

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