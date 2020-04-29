Миронов прокомментировал введение штрафов за неношение масок: «Господа хорошие, а вы обеспечили людей масками?»

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29 апреля 2020, 14:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Сергей Миронов. Фото: соцсети

Российский политик, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов прокомментировал решение руководства некоторых регионов страны штрафовать людей за посещение общественных мест без защитной маски.

Миронов указал на то, что люди не могут купить медицинские маски, поскольку их до сих пор нигде нет в продаже. Он призвал в первую очередь задумываться о людях, прежде чем устанавливать новые ограничения.

«Господа хорошие, а вы обеспечили людей масками? До сих пор не достать, до сих пор не купить. А если даже они есть, там совершенно сумасшедшие цены. За что же людей опять наказывать, за что брать с них деньги? Это полное безумие», - заявил политик.