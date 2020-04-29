Политолог: Российские власти избрали инерционный сценарий

Аргументы Недели → Общество 13+

29 апреля 2020, 14:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Фото: kremlin.ru

Темпы развития эпидемии по-прежнему высокие, но власть на какие-то дополнительные меры не готова – ни в отношении ужесточения, ни в отношении компенсации. Так считает доктор политических наук Владимир Слатинов.

По его словам, последнее обращение президента – это фактически взятая пауза.

«По сути, статус-кво продлен до 12 мая с очевидным желанием посмотреть на динамику развития ситуации. Несмотря на оптимистические прогнозы Владимира Путина и Анны Поповой, Собянин, надо отдать ему должное, дает более осторожные оценки», – считает политолог.

Он отмечает, что власти даже не сменили парадигму, зная об усталости общества от самоизоляции. По словам Слатинова, можно было объявить выходные и ужесточить ограничительные меры, но при этом дать денег – объявить о прямых выплатах. Этого не было сделано.

«Палить резервы власть не собирается, соответственно, ужесточать меры тоже, потому что ужесточение в ситуации, когда люди и так устали без компенсаций, будет воспринято обществом крайне болезненно. Властью избран инерционный сценарий», – считает эксперт.

Тем не менее, говорит Слатинов, общество ожидало другого.

«Оно по-прежнему ожидает прямых мер поддержки, которых нет, и, видимо, не будет. Мы в очередной раз наблюдаем стресс-тест, который показывает, насколько далеко оторвалась верховная власть от реальности. Это было и раньше заметно, но сейчас особенно явно. Путин даже не сказал о готовности очередного пакета мер поддержки, он поручил начать его подготовку», – уточнил Слатинов.

По мнению политолога, на майских праздниках власть попытается немного отвлечь внимание общества патриотическими мероприятиями, но на настроении людей это едва ли отразится.