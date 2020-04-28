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Путин поручил правительству разработать общенациональный план восстановления экономики

, 18:41 [ «Аргументы Недели» ]

Путин поручил правительству разработать общенациональный план восстановления экономики
Президент РФ Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать новый пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан, а также общенациональный план восстановления экономики.

«Стратегическая задача такого общенационального плана действий – не только стабилизировать ситуацию, но и обеспечить долгосрочные, структурные изменения в российской экономике с учетом той новой реальности, которая сейчас складывается в мире», – заявил Путин.

Начать реализацию такого плана, как отметил российский лидер, нужно «синхронно» с поэтапным выходом из эпидемиологической обстановки и отменой ограничений.

«Надо приступить к такой работе не откладывая», – подытожил президент.

ДВа

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