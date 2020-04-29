Эксперт считает, что COVID-19 станет обычным сезонным заболеванием

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29 апреля 2020, 13:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Фото: сайт Роспотребнадзора

Сколько бы ни составляли планы-графики создания вакцины против COVID-19 – ничего из нее не получится. Так считает завкафедрой гематологии и гериатрии Института профессионального образования Первого МГМУ им. Сеченова, доктор медицинских наук Павел Воробьев.

По его словам, COVID-19 станет обычным сезонным заболеванием, таким же, как любой другой грипп. Соответственно, и с вакциной от коронавирусной инфекции нового типа произойдет то же самое, что и с ее «гриппозными» аналогами.

Профессор рассказал историю с вакциной против гриппа H1N1, который в 2009 году стал известен как «свиной грипп». Вакцина была получена, и закуплена властями Германии в огромных количествах – предполагалось, что в вакцинации примут участие до 50 млн человек. Но только в Северной Рейна-Вестфалии прививку против «свиного гриппа» сделали не 7,4 млн жителей, а около миллиона.

«Вакцина оказалась ненужной. Просто потому, что вакцина против гриппа – против всех подобных вирусных заболеваний – не работает. Не работает в принципе, и работать не будет никогда», – говорит эксперт.

Ранее британский доктор заявила, что пандемия коронавируса приучит людей к гигиене, и в будущем это снизит заболеваемость гриппом и ОРВИ.