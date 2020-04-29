Россияне рассказали, как относятся к вынужденным ограничениям

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29 апреля 2020, 13:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Фото: pixabay.com

Россияне признались, как в действительности оценивают введенный из-за коронавируса режим всеобщей самоизоляции. В опросе приняли участие свыше 3300 респондентов по всей России.

38% опрошенных выразили уверенность в том, что самоизоляция поможет ускорить окончание пандемии коронавируса, а потому они готовы к вынужденной самоизоляции. 34% россиян заявили, что не рассматривают самоизоляцию ни с положительной, ни с отрицательной точки зрения. Негативно к ограничениям отнеслись 28% респондентов. Они заявили, что не видят смысла в самоизоляции и не считают нужным ее соблюдать.

Ранее эксперт назвал причину, по которой самоизоляцию в России могут продлить.