Сергей Аксенов распорядился нарушивших правила обсервации в Крыму объявлять в розыск, и показывать их фото по ТВ

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29 апреля 2020, 13:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

an-crimea.ru

«Шериф» Крыма велел нарушивших правила искать любыми доступными средствами. Про «собак по следу» речь пока не шла.

Согласно новых правил, введенных на майские праздники, в Крым будут допускаться лишь те, у кого есть местная прописка, либо жилища в собственности. О тех, кто имеет договоры найма жилья не упоминали – этот вопрос власти упустили (возможно, позже будут отдельные разъяснения).

Всем въезжающим будет вручаться предписание о необходимости прибыть в эпидемиологические госпитали на 14-дневный карантин. Время прибытия – два часа. После этого уклонившийся от размещения в обсерваторе будет объявлен в розыск – постам ДПС сообщена ориентировка на автомобиль, службе ППС данные на граждан.

«Меры – до объявления в розыск данных людей. Настаиваю», - распорядился сегодня на заседании штаба глава Крыма Сергей АКСЕНОВ.

Как отдельную меру он предложил печатать фотографии уклонистов и и показывать их по телевизору.

Таким образов крымские власти хотят остановить количество туристов в Крым на майские праздники.