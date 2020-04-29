В Башкирии готовятся к худшим сценариям развития коронавируса

Глава Башкирии Радий Хабиров рекомендовал жителям республики готовиться к худшим сценариям развития коронавирусной инфекции.
По его мнению, именно такой сценарий позволит быстрее выйти из кризиса.
«После пандемии человечество не будет прежним. Это потребует от политиков и ученых представить новые принципы управления обществом», – заявил Хабиров на международном онлайн-форуме «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии».
Он также отметил, что важно обеспечить устойчивость государства в кризисных условиях, а власти должны уметь обеспечить информационную безопасность.
Ранее сообщалось, что в Башкирии будут развивать онлайн-обучение в сфере дополнительного образования.