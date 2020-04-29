В Башкирии готовятся к худшим сценариям развития коронавируса

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29 апреля 2020, 11:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: glavufa.ru

Фото: сайт Госдума РФ

Глава Башкирии Радий Хабиров рекомендовал жителям республики готовиться к худшим сценариям развития коронавирусной инфекции.

По его мнению, именно такой сценарий позволит быстрее выйти из кризиса.

«После пандемии человечество не будет прежним. Это потребует от политиков и ученых представить новые принципы управления обществом», – заявил Хабиров на международном онлайн-форуме «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии».

Он также отметил, что важно обеспечить устойчивость государства в кризисных условиях, а власти должны уметь обеспечить информационную безопасность.

Ранее сообщалось, что в Башкирии будут развивать онлайн-обучение в сфере дополнительного образования.