Как подготовить себя к выходу из самоизоляции, рассказала психолог

Аргументы Недели → Общество 13+

29 апреля 2020, 11:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Выход из режима самоизоляции может стать сильным стрессом, считает спортивный психолог Ольга Тиунова. Она рассказала, как можно подготовить себя к снятию ограничений.

В первую очередь специалист посоветовала не воспринимать предстоящий выход на работу как возвращение из отпуска. Также не лишним будет составить примерный список краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных дел.

Восстанавливать режим дня тоже стоит начать уже сейчас, передаёт Радио Sputnik. Для этого нужно ложиться спать и просыпаться в то время, в которое это происходило обычно. Режим питания также нужно подстроить под прежний ритм жизни. Рабочие дела лучше постараться укладывать в стандартные 8-9 часов.

«Из опыта спорта можно порекомендовать мысленные погружения, представления, визуализацию тех производственных условий, в которые придется возвращаться. Комната, коридор, кабинет, рабочий стол. Все себе представить хотя бы по минуте три раза в день. Очень полезное психологическое упражнение», - считает Тиунова.