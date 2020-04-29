В Кировской области прогнозируют выход на пик заболеваемости коронавирусной инфекцией

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29 апреля 2020, 10:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: gorodkirov.ru

Фото: Pixabay

Кировская область может выйти на плато по коронавирусу при условии соблюдения режима самоизоляции.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, ограничительные мероприятия, действующие в области, удерживают заболеваемость без резкого подъема.

Сейчас в области большинство заболевших – граждане трудоспособного возраста от 30 до 60 лет, таких 64 процента. Самыми распространенными путями заражения в регионе стали вахтовый метод работы и завозные случаи. В 25 процентах случаев установить место заражения не удалось.

Сообщается, что за последнюю неделю ежедневный прирост заболевших новой коронавирусной инфекцией в Кировской области составил от 18 до 52 случаев за сутки.

Ранее сообщалось, что на Кубани коронавирусом заболела парикмахер, работавшая во время карантина.