Сенатор: Система детского здравоохранения должна оперативно реагировать на новые вызовы

Системе детского здравоохранения в России необходимо обеспечить работу медицинских организаций с инфекционными заболеваниями. Об этом заявила зампредседателя Совета Федерации Галина Карелова.
По ее словам, актуальность этой темы сегодня только усиливается.
«Сейчас как никогда важно понять, какой должна быть инфраструктура детского здравоохранения в регионах по профилактике и лечению инфекционных заболеваний», – сказала сенатор.
Карелова отметила, что Совфед внимательно рассмотрит поступившие предложения по улучшению медицинской помощи для детей, а также по строительству и реконструкции инфекционных больниц и отделений.
«В то же время необходимо не потерять контроль над реализацией национального проекта «Здравоохранение», а также региональных программ «Развитие детского здравоохранения, включая оказание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», - добавила Карелова.
Ранее в Совфеде предложили открыть горячие линии психологической помощи во всех регионах.