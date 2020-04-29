Сенатор: Система детского здравоохранения должна оперативно реагировать на новые вызовы

Аргументы Недели → Общество 13+

29 апреля 2020, 09:45 [ «Аргументы Недели» ]

Зампредседателя СФ Галина Карелова. Фото: сайт Совета Федерации РФ

Системе детского здравоохранения в России необходимо обеспечить работу медицинских организаций с инфекционными заболеваниями. Об этом заявила зампредседателя Совета Федерации Галина Карелова.

По ее словам, актуальность этой темы сегодня только усиливается.

«Сейчас как никогда важно понять, какой должна быть инфраструктура детского здравоохранения в регионах по профилактике и лечению инфекционных заболеваний», – сказала сенатор.

Карелова отметила, что Совфед внимательно рассмотрит поступившие предложения по улучшению медицинской помощи для детей, а также по строительству и реконструкции инфекционных больниц и отделений.

«В то же время необходимо не потерять контроль над реализацией национального проекта «Здравоохранение», а также региональных программ «Развитие детского здравоохранения, включая оказание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», - добавила Карелова.

Ранее в Совфеде предложили открыть горячие линии психологической помощи во всех регионах.