Эксперты нарисовали портрет магазинного вора в режиме самоизоляции

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29 апреля 2020, 09:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: Pixabay

Портрет магазинного вора после введения в России режима самоизоляции сильно изменился.

Специалисты говорят, что теперь это прилично одетый мужчина старше 30 лет в медицинской маске. Ворует такой «карантинный вор», в основном, недорогой алкоголь.

После введения ограничительных мер, резко увеличилось число покушений на кражу, совершаемых людьми в возрасте 30-50 лет. Причем, крадут преимущественно трезвые люди, хотя до этого статистика утверждала обратное – в большинстве случаев магазинные воры находились в состоянии опьянения.

Накануне житель Кузбасса угнал автомобиль, чтобы добраться до супермаркета.