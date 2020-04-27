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Житель Кузбасса угнал автомобиль, чтобы добраться до супермаркета

, 17:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

Житель Кузбасса угнал автомобиль, чтобы добраться до супермаркета
фото: pixabey

Местный житель в Кузбассе угнал автомобиль, чтобы съездить в магазин.  Хозяин оставил ключи в машине, и злоумышленник воспользовался этим. 

Сообщение от местного жителя города Березовский поступило в дежурную часть ОМВД России. Он рассказал полицейским, что машина, которая стояла у него во дворе, пропала. Мужчина сообщил, что оставил ключи в своем автомобиле  и ушел на несколько минут. Когда пострадавший вернулся, заметил пропажу.

Спецслужбы провели оперативно-розыскные мероприятия и обнаружили автомобиль в другой части города возле магазина. В салоне автомобиля находился подозреваемый в возрасте 50 лет. Он был доставлен в участок и дал объяснения. Против угонщика было возбуждено уголовное дело. Ему грозит тюремный срок до пяти лет. 

СЕ

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