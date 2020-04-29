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В Магнитогорске рыночные торговцы заразились коронавирусом

, 08:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

В Магнитогорске рыночные торговцы заразились коронавирусом
Фото: соцсети

В Челябинской области у нескольких продавцов, продающих зелень на рынке, обнаружили коронавирус. Такой факт был зафиксирован в Магнитогорске.

Сообщается, что сейчас рынок закрыт на карантин, поскольку часть продавцов контактировала с больными коронавирусом и надо проверить на COVID-19 всех работников. В магнитогорской мэрии заявили, что у некоторых диагноз подтвердили.

После этого, главный санитарный врач Магнитогорска принял решение о закрытии рынка. Сейчас здесь проводится дезинфекция.

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ДВа

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