Министр здравоохранения РФ предостерег граждан от поездок на майские праздники

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28 апреля 2020, 22:26 [ «Аргументы Недели» ]

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Фото: kremlin.ru

Глава Минздрава России Михаил Мурашко предостерег граждан от поездок на майские праздники к родным и близким. Об этом он заявил на совещании с руководителями субъектов Федерации по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции.

«За последний месяц мы, к сожалению, фиксируем внутрисемейные формы заражения», – сказал министр.

Он отметил, что именно по этой причине крайне важно для сохранения жизни членов семьи старшего возраста обезопасить и уберечь их от дополнительных рисков.

По данным Роспотребнадзора, сейчас в стране сложилась такая эпидемическая ситуация, когда распространение идет по внутренним очагам, почти 40 процентов всех заболевших заражаются в семье при близких контактах.

Ранее глава Роспотребнадзора рассказала, к чему привели нарушения режима самоизоляции.