Россияне стали чаще обманывать при покупке товаров онлайн

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29 апреля 2020, 08:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Фото: Pixabay

По данным ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) в Сети выросло число магазинов-мошенников, которые предлагают товар по одной цене, а непосредственно перед оплатой повышают ее.

С середины марта количество таких недобросовестных продавцов увеличилось в два-три раза, а в апреле россияне подали на такие магазины несколько сотен жалоб. АКИТ уже обсуждала проблему с ФАС и Роспотребнадзором, где отметили, что такое нарушение можно расценивать как обман потребителей.

Схема работает просто: интернет-магазины предлагают клиенту товар на сайте по одной цене, а на этапе корзины его стоимость увеличивается. По другому сценарию клиенту перезванивает менеджер и сообщает, что выбранный товар – из новой поставки, поэтому будет стоить дороже.

В АКИТ считают, ситуация развивается в условиях высокого спроса на онлайн-заказы продуктов, лекарств и спорттоваров, чему способствовал режим самоизоляции.