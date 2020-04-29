Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Приморье вводят масочный режим

, 08:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Приморье вводят масочный режим
фото: pixels.com

Правительство Приморского края сообщило, что на территории региона вводится масочный режим. Отмечается, что местные жители обязаны будут носить индивидуальные средства защиты в общественных местах.

«С 30 апреля на территории Приморья вводится всеобщий масочный режим», - пояснили в ведомстве.

При этом главный санитарный врач региона Татьяна Детковская объяснила, что ношение индивидуальных средств защиты органов дыхания обязательно при посещении организаций торговли, организаций, оказывающих социально-бытовые услуги, а также в пассажирском и общественном транспорте, в том числе такси. Кроме того, местные жители обязаны соблюдать дистанцию в 1,5 метра, а организации проводить термометрию и дезинфекцию помещений каждые два часа, проверять наличие и использование кожных антисептиков.

«… показатели заболеваемости растут, более 300 заболевших, 16 пациентов – в тяжелой форме», - отметили в правительстве.

Напомним, что режим самоизоляций в Приморье действует с 31 марта. Масочный режим уже введен в нескольких регионах России. 

БА

Общество

«Хозяева жизни»: Травля Собчак, служебное положение сенатора Нарусовой, или как воюет семья за 4 миллиарда своих «крабовых денег»

«Хозяева жизни»: Травля Собчак, служебное положение сенатора Нарусовой, или как воюет семья за 4 миллиарда своих «крабовых денег»

О том, что миллионных рекламных контрактов и зарплаты на Первом канале Ксении Собчак хватает разве что на шпильки догадываются многие, но о реальных бизнес-интересах семьи известно не было. До недавних пор...

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью