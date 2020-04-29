В Приморье вводят масочный режим

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29 апреля 2020, 08:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixels.com

Правительство Приморского края сообщило, что на территории региона вводится масочный режим. Отмечается, что местные жители обязаны будут носить индивидуальные средства защиты в общественных местах.

«С 30 апреля на территории Приморья вводится всеобщий масочный режим», - пояснили в ведомстве.

При этом главный санитарный врач региона Татьяна Детковская объяснила, что ношение индивидуальных средств защиты органов дыхания обязательно при посещении организаций торговли, организаций, оказывающих социально-бытовые услуги, а также в пассажирском и общественном транспорте, в том числе такси. Кроме того, местные жители обязаны соблюдать дистанцию в 1,5 метра, а организации проводить термометрию и дезинфекцию помещений каждые два часа, проверять наличие и использование кожных антисептиков.

«… показатели заболеваемости растут, более 300 заболевших, 16 пациентов – в тяжелой форме», - отметили в правительстве.

Напомним, что режим самоизоляций в Приморье действует с 31 марта. Масочный режим уже введен в нескольких регионах России.