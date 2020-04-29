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В России на треть могут сократиться продажи легковых автомобилей

, 07:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

В России на треть могут сократиться продажи легковых автомобилей
Фото: Pixabay

Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году могут упасть на 30%.

Аналитики связывают это со «стрессовым» сценарием – если цены на нефть стабилизируются, а ограничения на передвижение людей будут сняты в ближайшее время.

В этом случае продажи будут составлять 1,14 млн машин, считают аналитики. Для этого необходимы несколько условий: восстановление цен на нефть к третьему кварталу 2020 года, большинство ограничений на передвижение будут сняты в конце мая-начале июня, государство сможет поддержать автопром, а предпочтения автовладельцев останутся прежними.

Если отбросить влияние коронавируса и цены на нефть, то общее количество проданных машин в 2020 году может составить 1,57 млн единиц. Правда, такой вариант аналитики считают маловероятным.

Ранее Путин выступил с предложением продавать отечественные автомобили со скидкой.

ДВа

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