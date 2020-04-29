Кинолог объяснил владельцам собак, как успокоить лающего по ночам питомца

Аргументы Недели → Общество 13+

29 апреля 2020, 07:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В России заговорили о введении административной ответственности в отношение владельцев собак, чьи питомцы лают по ночам. Кинолог Владимир Голубев рассказал, как разобраться в причине лая и как успокоить любимца.

Голубев отметил, что чаще всего во время отсутствия хозяина собаки лают из-за скуки, нехватки внимания или психических и физических нагрузок. Также животному может быть страшно или тоскливо из-за вынужденного одиночества. Если же хозяин в квартире, то лай может стать признаком радости, предупреждением об опасности, маркером самочувствия или реакцией на тот или иной раздражитель.

«Питомца нужно постепенно приучать оставаться дома одному, здоровая собака очень легко к этому привыкает. Важно, чтобы это происходило дома и делалось по нарастающей – начиная с минуты-двух, позже оставляя на час-два, и так до восемь-десять часов, когда все члены семьи на работе», - посоветовал кинолог. Он рекомендовал научиться понимать своего питомца и причины его беспокойства и не ругать за лай – это лишь усугубит ситуацию.