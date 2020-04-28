Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Правительство утвердило 28 апреля Днем работника скорой помощи

, 20:32 [ «Аргументы Недели» ]

Правительство утвердило 28 апреля Днем работника скорой помощи
Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил 28 апреля Днём работника скорой медицинской помощи. Документ опубликован на сайте правительства. "Правительство Российской Федерации постановляет: установить профессиональный праздник - День работника скорой медицинской помощи и отмечать его 28 апреля", - говорится в документе.

Признать 28 апреля Днём работника скорой медпомощи предложил сегодня на совещании президент РФ Владимир Путин. Глава государства знал, что именно сегодня неофициально отмечается день создания скорой помощи в России. Он поздравил врачей, фельдшеров, медицинских сестёр и санитаров, водителей экипажей с этим праздником. Путин поблагодарил медиков нужный людям труд. "В эти напряжённые дни и недели вы демонстрируете мужество, свои лучшие человеческие качества. И думаю, что было бы правильно установить именно в эту дату профессиональный праздник – День работника скорой медицинской помощи", - сказал президент. Так и сделали.

ИЧ

Общество

«Хозяева жизни»: Травля Собчак, служебное положение сенатора Нарусовой, или как воюет семья за 4 миллиарда своих «крабовых денег»

«Хозяева жизни»: Травля Собчак, служебное положение сенатора Нарусовой, или как воюет семья за 4 миллиарда своих «крабовых денег»

О том, что миллионных рекламных контрактов и зарплаты на Первом канале Ксении Собчак хватает разве что на шпильки догадываются многие, но о реальных бизнес-интересах семьи известно не было. До недавних пор...

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью