Правительство утвердило 28 апреля Днем работника скорой помощи

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28 апреля 2020, 20:32 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил 28 апреля Днём работника скорой медицинской помощи. Документ опубликован на сайте правительства. "Правительство Российской Федерации постановляет: установить профессиональный праздник - День работника скорой медицинской помощи и отмечать его 28 апреля", - говорится в документе.

Признать 28 апреля Днём работника скорой медпомощи предложил сегодня на совещании президент РФ Владимир Путин. Глава государства знал, что именно сегодня неофициально отмечается день создания скорой помощи в России. Он поздравил врачей, фельдшеров, медицинских сестёр и санитаров, водителей экипажей с этим праздником. Путин поблагодарил медиков нужный людям труд. "В эти напряжённые дни и недели вы демонстрируете мужество, свои лучшие человеческие качества. И думаю, что было бы правильно установить именно в эту дату профессиональный праздник – День работника скорой медицинской помощи", - сказал президент. Так и сделали.