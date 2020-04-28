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Сенатор: Россияне смогут меньше платить за вывоз мусора

, 20:21 [ «Аргументы Недели» ]

Сенатор: Россияне смогут меньше платить за вывоз мусора
Сенатор Андрей Кутепов. Фото: сайт Совета Федерации РФ

Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов подготовил законопроект, согласно которому тариф на вывоз мусора снизится для населения. Сенатор предлагает внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс.

Кутепов напомнил, что в июле 2019 года услуга регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) была освобождена от НДС, однако изменения привели к крайне незначительному снижению тарифа.

Он предлагает внести в Налоговый кодекс изменения в части отмены положений об освобождении услуги по обращению с ТКО, оказываемой региональными операторами, от НДС и установления для услуги регионального оператора по обращению с ТКО ставки НДС, равной нулю.

«В результате администрирование внесения НДС существенно упростится, а эффект от применения меры будет более заметным», – считает Кутепов.

Он отметил, что за счет уменьшения расходов на оплату НДС тариф на услуги по обращению с отходами может быть снижен, а может быть замещен расходами на строительство и модернизацию объектов обращения с ТКО.

Ранее сообщалось, что рабочая группа Совфеда будет следить за совершенством законодательства в условиях пандемии.

ДВа

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