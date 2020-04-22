Рабочая группа Совфеда будет следить за совершенством законодательства в условиях пандемии

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22 апреля 2020, 14:02 [ «Аргументы Недели» ]

Здание Совета Федерации. Фото: сайт СФ РФ

Рабочая группа будет мониторить состояние законодательства в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и заниматься подготовкой предложений по его совершенствованию.

Рабочую группу возглавил первый зампредседателя СФ Николай Федоров.

«В числе задач рабочей группы – сбор, анализ и обобщение информации о состоянии законодательства РФ в контексте соответствия меняющимся условиям жизнедеятельности государства», – говорится в сообщении парламентской пресс-службы.

Кроме того, рабочая группа будет заниматься организацией взаимодействия с федеральными и региональными органами власти, координировать работу комитетов СФ по подготовке соответствующих предложений.

Ранее в Совете Федерации заявили об ответственности руководителей медучреждений и здравоохранения регионов.