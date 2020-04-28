Варикоз и другие венозные проблемы: что делать

Аргументы Недели → Общество 13+

28 апреля 2020, 19:21 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Пластический хирург и врач-флеболог «Frau Klinik» Николай НАЙДЕНОВ рассказал, когда нужно идти к флебологу, как определить варикоз, что может его спровоцировать и возможно ли лечение.

Как понять, что нужно идти к флебологу?

Обратиться к флебологу следует если есть какие-то изменения: расширенные расширены венозные сосуды, появились сосудистые сеточки, если есть ощущение тяжести и отечности после в вечернее время. Своевременное обращение к специалисту поможет максимально быстро провести диагностику и выявить какие-либо патологии.

Опять же, стоит помнить, что варикозная болезнь имеет генетическую предрасположенность. Если у матери или отца, бабушки или дедушки есть варикоз — стоит обратиться к специалисту.

С какими венами могут возникнуть проблемы? И с какими возникают чаще всего?

Проблемы могут возникнуть с венами на ногах — с поверхностно-венозной системой и внешним проявлением внутрикожных сосудов.

Но говорить о том, что в какой-либо зоне возникают проблемы чаще, нельзя. Все проблемы возникают только в поверхностно-венозной система нижних конечностей: в системе большой подкожной вене, ее притоков и проблема внутрикожного расширения сосудов.

Как распознать варикоз и что может его спровоцировать?

Варикозная болезнь — генетически предрасположенное заболевание, которое передаётся по наследству. Спровоцировать его могут такие факторы, как: длительное хождение, активная физическая нагрузка, беременность, приём гормональных контрацептивов и принадлежность к профессиям, из-за которых приходится долго стоять на ногах.

Определить варикоз можно по симптомам: тяжесть в ногах к вечеру, усталость ног? отечность ног, появление заметных сосудов, сосудистых сеточек, вен на голенях, бёдрах.

Можно ли вылечить варикоз самостоятельно и навсегда?

Варикоз лечится, если есть крупные изменения сосудов, тогда проводят хирургическое лечение. Если проявления незначительные, то возможно проведение специальных косметических процедур по устранению: склеротерапия например. Но один раз и на всю жизнь избавиться от варикоза невозможно. Это генетически предрасположенная болезнь, которая после лечения может проявиться и в других местах. Здесь все индивидуально и требует очной консультации флеболога. Косметические процедуры сохраняют свой результат на 3-5 лет, при хирургическом лечение раз в год нужно делать УЗИ-контроль для отслеживания состояния сосудов.

Появление «звездочек» на ногах — можно ли с ними жить и как избавиться?

Существует два метода:

1. С помощью инъекций — процедура склеротерапия. Вводится в сосуды специальный раствор, который склеивает стенки сосудов и в течении нескольких месяцев сосудистые образования исчезают. Сеансов склеротерпии может быть несколько, все зависит от объёма.

2. Если есть какие-то маленькие сосуды, то их удаление проходит с помощью кожной лазерной коагуляции. Если сосудистые звёздочки не трогать, то со временем их станет больше и у пациента может возникнуть эстетический дискомфорт.