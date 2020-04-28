Попова оценила уровень летальности от коронавируса в России

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28 апреля 2020, 18:27 [ «Аргументы Недели» ]

Анна Попова. Фото: кадр с совещания

Глава Росотребнадзора Анна Попова во время совещания по вопросам противодействия коронавирусу под руководством президента России Владимира Путина рассказала об уровне смертности от коронавирусной инфекции в стране.

Попова заявила, что количество смертельных исходов в Российской Федерации на сегодняшний день является одним из самых низких в мире. «Уровень летальности в Российской Федерации - один из самых низких в мире, он не превышает процента», - заявила она.

При этом глава ведомства добавила, что общий прирост заболевших в стране за последний месяц снизился в 3,5 раза – с 27% до 7%.