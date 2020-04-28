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Путин призвал не оставлять лечение пациентов, у кого нет коронавируса COVID

, 18:17 [ «Аргументы Недели» ]

Путин призвал не оставлять лечение пациентов, у кого нет коронавируса COVID
Фото: соцсети

Путин призвал не останавливать лечение пациентов, у кого нет коронавируса. Президент РФ на онлайн совещании заявил о необходимости оказывать людям с другими диагнозами всю медицинскую помощь.

Путин отметил, что несмотря на борьбу врачей с коронавирусом, других больных бросать нельзя.  Как сказал президент, несмотря экстраординарную ситуацию по COVID, люди должны получать "необходимую помощь".

По словам Путина, в России удалось затормозить распространение инфекции, но призвал пока не успокаиваться. "Пик заболеваний не пройден и риски заразиться выходят на верхнюю планку", - заявил он. Путин отметил, что власти находятся в постоянном контакте со специалистами и учеными, и они говорят, что пик еще не пройден. 

ИЧ

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