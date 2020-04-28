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Путин: В мае Россия будет производить 2,5 тысячи аппаратов ИВЛ

, 18:12 [ «Аргументы Недели» ]

Путин: В мае Россия будет производить 2,5 тысячи аппаратов ИВЛ
Президент РФ Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

В России выпуск аппаратов ИВЛ вырос с 60-70 до 800, а в мае будет 2,5 тыс. Об этом президент России Владимир Путин заявил на совещании с регионами по коронавирусу.

Производство тест-систем выросло в девять раз, что, в свою очередь, позволило увеличить проведение исследований в 60 раз – с 2,5 тысяч ранее до 150 тысяч в день сейчас.

Глава государства также отметил, что в стране практически с нуля развернули массовое производство целого ряда лекарственных препаратов, а защитные костюмы, по словам Путина, «распределяются буквально с колес».

Российский лидер также подчеркнул, что в период пандемии с нуля было развернуто производство целого ряда лекарств.

Путин поручил бороться за жизнь каждого человека, заболевшего коронавирусом COVID-19.

ДВа

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