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Путин поручил бороться за жизнь каждого человека, заболевшего коронавирусом COVID-19

, 17:51 [ «Аргументы Недели» ]

Путин поручил бороться за жизнь каждого человека, заболевшего коронавирусом COVID-19
В. Путин, Фото с сайте Кремля

Президент РФ Владимир Путин 28 апреля в ходе дистанционного совещания с правительством и главами регионов поручил бороться за жизнь каждого человека, заболевшего коронавирусной инфекцией COVID-19.

Путин заявил, что угроза заразиться сохраняется. От всех требуется дисциплина и мобилизация. Он поручил Минздраву вести постоянный мониторинг. Путин заявил о торможении распространения эпидемии в России.

Глава государства рассказал, что растет производство масок, защитных костюмов. Больницы оперативно перепрофилируют отделения для лечения пациентов.

Путин заявил о торможении распространения эпидемии коронавируса в нашей стране, но пик еще не пройден.

 

ИЧ

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