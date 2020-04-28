Путин поручил бороться за жизнь каждого человека, заболевшего коронавирусом COVID-19

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28 апреля 2020, 17:51 [ «Аргументы Недели» ]

В. Путин, Фото с сайте Кремля

Президент РФ Владимир Путин 28 апреля в ходе дистанционного совещания с правительством и главами регионов поручил бороться за жизнь каждого человека, заболевшего коронавирусной инфекцией COVID-19.

Путин заявил, что угроза заразиться сохраняется. От всех требуется дисциплина и мобилизация. Он поручил Минздраву вести постоянный мониторинг. Путин заявил о торможении распространения эпидемии в России.

Глава государства рассказал, что растет производство масок, защитных костюмов. Больницы оперативно перепрофилируют отделения для лечения пациентов.

Путин заявил о торможении распространения эпидемии коронавируса в нашей стране, но пик еще не пройден.