Явлинский призвал создать Общественную комиссию по контролю за применением государством цифровых технологий

Аргументы Недели → Общество 13+

28 апреля 2020, 17:28 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Политик и экономист Григорий Явлинский выступил за создание в России общественной структуры, имеющей возможность контролировать процессы сбора и использования государством персональных данных и осуществлять надзор за деятельностью правоохранительных органов.

В публикации на своем личном сайте политик обратил внимание на предложенные правительством РФ поправки в закон «О полиции», позволяющие полицейским по собственному усмотрению вскрывать автомобили, блокировать и оцеплять территории, жилые дома и строения. Он отметил, что законопроект предоставляет полицейскому право применять оружие, если гражданин совершит «действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции» и то, что поправки правительства запрещают наказывать полицейских за действия, совершенные «при исполнении обязанностей».

«На наших глазах российский авторитарный режим, почти монополизировавший СМИ, при фактическом отсутствии независимой судебной системы и разделения властей пытается окончательно отменить сам принцип верховенства права и Конституцию. Теперь, оказавшись перед лицом банкротства сырьевой экономической модели, режим под шумок противоэпидемических мероприятий готовит на будущее инструменты для репрессий и карательных действий в отношении граждан», - заявил политик.

По мнению Григория Явлинского, в сложившихся условиях в России массовое применение цифровых технологий и электронных методов слежки может привести к росту преступности, связанной с кражей данных и различными видами мошенничества – «в том числе и масштабных, и даже с прямым участием государства».

«Через расширение прав полиции в ущерб правам граждан и передачу в руки силовиков новейших технологий контроля создаются предпосылки и инструменты, на основе и с помощью которых в любой момент можно довольно быстро трансформировать существующий режим — в окончательно закрытый, антиобщественный и протофашистский, с коррумпированными и готовыми абсолютно на все исполнителями, с авантюристической внешней политикой и воинствующей милитаристской и авторитарно-шовинистической идеологией», - считает Явлинский.

По словам политика, полиция и спецслужбы с помощью системы электронных пропусков и видеослежки могут полностью контролировать людей, а обратной возможности у общества не имеется. Григорий Явлинский призвал немедленно начать работу по созданию института надзора — Общественной комиссии по контролю за применением государством цифровых технологий. Такая комиссия, по его мнению, должна формироваться из IT-специалистов, юристов, общественных деятелей, правозащитников, а ее цель - реализация контроля и требование от государства верифицированных гарантий того, что цифровые технологии для слежения за отдельными лицами и группами населения используются строго в интересах людей и в полном соответствии с обязательствами в области прав человека.